Укргазбанк предлагает дистанционное открытие счетов для клиентов МСБ

Открыть счет в Укргазбанке можно за три простых шага, буквально за несколько минут.

Во время карантина государственный Укргазбанк предоставляет возможность дистанционного открытия текущих счетов для физических лиц-предпринимателей, то есть - без посещения отделения. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Теперь это максимально просто, очень быстро и без лишней бюрократии. Открыть счет можно за три простых шага, буквально за несколько минут.

Шаг 1. Заполните анкету на сайте вот здесь и загрузите копии документов (только паспорт и ИНН). В анкете достаточно указать контактный номер телефона и отделение, где вы хотите открыть свой счет. На все это вам понадобится только 2 минуты.

Шаг 2. Наши менеджеры максимально быстро рассмотрят вашу заявку и свяжутся с вами для согласования удобного времени встречи. Для этого вам нужна еще 1 минута времени.

Шаг 3. В согласованное время посетите отделение для подписания соглашения - на это понадобится не более 10 минут. Все - счет открыт, можно управлять средствами онлайн в нашем Клиент-банке для бизнеса.

Сейчас клиентами Укргазбанка уже есть более 65 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. С начала года нашими новыми клиентами стали еще более 2 тысяч предпринимателей.

Все отделения Укргазбанка работают в обычном режиме, клиенты получают весь спектр актуальных банковских услуг. И напоминаем, что самым безопасным в настоящее время способом пользования продуктами и сервисами Укргазбанка являются его дистанционные сервисы - мобильное приложение «Экобанк онлайн», контакт-центр и Клиент интернет-банкинг для юридических лиц.