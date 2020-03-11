На гривну сейчас "давят" не только колебания на рынках, но и перестановки в правительстве – эксперт

Гривня существенно подешевела за последние дни.

Курс доллара в Украине превысил психологическую отметку в 25 гривень и продолжит повышаться.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, что будет с гривней в ближайшее время

Такое мнение сайту "Сегодня" высказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

"На этом уровне пара [гривна/доллар] торговалась в августе прошлого года. На рубль сейчас давит не только волатильность на финансовых рынках, которая подтачивает интерес к "доходным" активам, но и перестановки в правительстве, ставя под сомнение новый транш от МВФ. Несмотря на коррекционный откат рынков, гривня может продолжить снижение вплоть до уровней вблизи 26 – предыдущей области консолидации", – сказал Позний.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривень, евро - до 29,30 гривень. Национальный банк Украины на среду, 11 марта, установил официальный курс гривны относительно доллара США на уровне 25,31 грн/долл., относительно евро - на уровне 28,79 грн/евро.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл.