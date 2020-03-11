Валютный рынок продолжает лихорадить: доллар почти 26, евро близится к 30 гривням

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривень, евро - до 29,30 гривень.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 11 марта, продолжили снижение и к полудню установились на уровне 25,60/25,63 грн/долл., что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилера коммерческого банка, котировки гривни к евро установились на уровне 28,94/28,97 грн/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации собеседника агентства, спрос на валюту второй день превышает предложение, и Национальный банк снова продает валюту на межбанке.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды выросла до 25,90 гривень, евро - до 29,30 гривень.

Национальный банк Украины на среду, 11 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,31 грн/долл., к евро - на уровне 28,79 грн/евро.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл.