НБУ обновил перечень системно важных банков

Регулятор включил в перечень "А-Банк" вместо присоединенного к "Альфа-Банку" "Укрсоцбанка".

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков, включив в него "А-Банк" вместо присоединенного к "Альфа-Банку" "Укрсоцбанка".

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Как сообщается на сайте НБУ, в обновленном перечне 14 банков: "А-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "ОТП Банк", "Ощадбанк", "Пивденный", "ПриватБанк", ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", "Универсал Банк".

В НБУ напомнили, что для системно важных банков действуют повышенные требования, включая дополнительный к нормативному значению достаточности капитала буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года.

Кроме того, эти банки должны разработать планы возобновления деятельности на случай кризиса, выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7).

После утраты статуса системной важности банк должен придерживаться повышенных требований еще в течение 12 месяцев.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января, учитывая их значимость для финансового рынка.