Пенсионный фонд задолжал Госказначейству свыше 49 миллиардов гривень

Задолженность Пенсионного фонда по предоставленным Госказначейством займам в 2019 году на начало текущего года составила 1,1 миллиарда гривень, а просроченная задолженность фонда по предоставленным в 2007-2014 годы займам достигла 48,1 миллиарда гривень.

Пенсионный фонд Украины задолжал Государственной казначейской службе по займам на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 49,2 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2019 году.

"Одной из наибольших проблем для Госказначейства остается задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, которая образовалась в период с 2007 по 2014 годы, а также в 2019 году, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 49,2 миллиарда гривень", - сказала Слюз.

По её словам, только в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 миллиарда гривень займов, из которых фонд погасил задолженность прошлого года в размере 117,6 миллиарда гривень.

Таким образом, задолженность Пенсионного фонда по предоставленным Госказначейством займам в 2019 году на начало текущего года составила 1,1 миллиарда гривень, а просроченная задолженность фонда по предоставленным в 2007-2014 годы займам достигла 48,1 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составил 3082,98 гривни.

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составит 448,61 миллиарда гривень, из них 146,83 миллиарда гривень - дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.