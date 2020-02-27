Украинцев, которые тратят на коммуналку больше половины дохода, за 4 года стало втрое больше - социологи

Также 46% украинцев указали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

За 4 года доля домохозяйств, владельцы которых тратят на коммунальные услуги больше половины дохода, увеличилась более чем втрое.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 25 февраля.

"Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. У 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

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Отмечается, что 21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно).

"Если сравнить результаты этого исследования по опросу КМИС, проведенному в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза - с 6% до 21%", - добавили в КМИС.

Также указывается, что доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с показателями, полученными в ходе исследования, проведенного в ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%.

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КМИС с 21 по 25 февраля провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса провели 1,5 тыс. интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.