Доллар и евро пошли вверх: свежие курсы валют

Курс гривни к доллару просел на 12 копеек - до 24,65 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 27 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,65 грн/долл., то есть курс гривни снизился еще на 12 копеек после снижения на три копейки днем ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 26,80 грн/евро, что на 20 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.