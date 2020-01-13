"Проминвестбанк" хотят продать на бирже ПФТС
17:27, 13 января 2020Финансы
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Доля акций составляет 99,7726% уставного капитала финучреждения.
Торги по продаже "Проминвестбанка" пройдут 11 февраля / фото УНИАН
Фондовая биржа ПФТС выставила на торги 5,080 миллиона штук акций "Проминвестбанка", что составляет 99,7726% уставного капитала финучреждения.
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Как сообщается на сайте биржи, на эти ценные бумаги обращено взыскание.
Отмечается, что торги состоятся 11 февраля, а начальная стоимость пакета акций установлена в сумме 266,049 миллиона гривень.
Справка УНИАН. "Проминвестбанк" находится в собственности российского государственного "Внешэкономбанка".
C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.
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