Курсы валют на сегодня: гривня просела к доллару на 29 копеек

Официальный курс гривни к евро на 10 января установлен на уровне 26,80 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 10 января, установил официальный курс гривни к доллару на 29 копеек ниже предыдущего дня на уровне 24,12 гривни/доллар.

Читайте такжеВ НБУ не видят угроз падения гривныСогласно данным на сайте НБУ, в декабре прошлого года национальная валюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года, и только 27 декабря гривня по официальному курсу впервые за месяц просела к доллару – до 23,29 грн/долл., тогда как предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря на уровне 23,26 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 10 января установлен на уровне 26,80 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию сегодняшних торгов установились на уровне 24,09/24,12 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,77/26,80 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года гривня укрепилась к доллару США на 1,5%, с начала 2019 года – на 14,5%.

Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 гривни/доллар на 1 января 2019 года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.