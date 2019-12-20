Депутаты продлили на три года налоговые льготы для финансовой реструктуризации

Принятый закон устраняет несправедливость при налогообложении операций финансового лизинга.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлеваются до 1 января 2023 года налоговые льготы для погашения должником долга перед кредитно-финансовыми учреждениями.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №2358 во втором чтении о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга проголосовали 277 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту, сообщил, что при подготовке данного документа ко второму чтению поступило 5 правок, все были учтены.

"Этот законопроект устанавливает льготы по НДС относительно осуществления финансовой реструктуризации", - сказал Гетманцев.

В частности, целью принятого закона является исправление законодательного пробела при налогообложении налогом на добавленную стоимость операций финансового лизинга, а также создание эффективного и действенного механизма для проведения финансовой реструктуризации предприятий Украины.

Продление льгот касается операций по поставке товаров для погашения долга, а также освобождения от налогообложения поставки имущества, которое получено финучреждением в счет погашения долга.

Как сообщал УНИАН, законопроект №2358 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга был зарегистрирован в Раде 31 октября, а 4 декабря - принят в первом чтении.