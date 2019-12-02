Гривня продолжает обновлять четырехлетний максимум

Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 2 декабря, на уровне 23,97 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 3 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,96 гривни/доллар, что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 2 декабря, на уровне 23,97 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 3 декабря установлен на уровне 26,41 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,94/23,96 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,43/26,45 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 гривни/доллар.