Эксперт рассказал, благодаря чему укрепилась гривня и что будет с курсом дальше

По его словам, укрепление гривни до очередного максимума обусловлено благоприятной ситуацией в экономике Украины.

Укрепление национальной валюты Украины на текущей неделе до очередного четырехлетнего максимума обусловлено благоприятной макрофинансовой ситуацией в стране и состоянием платежного баланса, считает старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик.

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«C начала месяца ощущалось преобладание предложения валюты на межбанковском рынке. На фоне обычной активности экспортеров, не рискующих при таком тренде оставаться в долларе, ключевые продажи продолжили осуществлять нерезиденты, принявшие участие в приобретении долгосрочных ОВГЗ (в том числе предложенных в ноябре 4-летних), а также некоторые госкомпании, успешно разместившие евробонды», - сказал эксперт в комментарии УНИАН.

По его словам, спрос на валюту подпитывался активными покупками со стороны Национального банка, который, по оценкам эксперта, выкупил на межбанке порядка 817 млн долл.

В то же время, Ребрик предупреждает о возможном девальвационном давлении в декабре из существенного высвобождения запасов ликвидности с Единого казначейского счета для финансирования программ государственного бюджета, оценивая кумулятивное недофинансирование по общему фонду в январе-сентябре в 65,6 млрд грн.

Кроме того, как отметил эксперт, спекулятивные возможности банков возросли вследствие накопления объемных запасов вложений в депозитные сертификаты НБУ, достигшие рекордного с января 2016 года показателя в 88 млрд грн, что может сыграть свою роль в случае потрясений на рынке и усиления волатильности.

«Мы не можем исключить возможные эпизоды временного ослабления гривни, спровоцированные новостным фоном в вопросе сотрудничества с Международным валютным фондом, деструктивной активностью олигархов, давлением на НБУ, внутренними протестами относительно путей решения конфликта на востоке Украины и растущей волатильностью мировых финансовых рынков», - резюмировал эксперт.

Ранее в «Райффайзен Банке Аваль» прогнозировали укрепление гривни в ноябре до 24 грн/долл. и ослабление в декабре до уровня около 25,5 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на 28 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,98 грн/долл., что соответствует максимальному значению за период с января 2016 года, или почти за 4 года.