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В Польшу тайно вернули 100 тонн золота, которое 80 лет хранилось в английском банке

01:43, 26 ноября 2019
Финансы
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Золотые слитки в течение ноября доставлялись в Польшу самолетами / фото flickr.com/photos/bullionvault

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

К акции возвращения в страну польского золота были вовлечены несколько тысяч человек: в основном, из банковских служб безопасности. Золотые слитки в течение ноября доставлялись в Польшу самолетами.

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В большой тайне самолеты с золотым грузом, стоимостью более 18 миллиардов злотых (4,2 млрд евро), приземлялись в аэропортах в Варшаве и Познани.

Потом синие грузовики в сопровождении нескольких десятков военных развозили золото в несколько десятков хранилищ по всей стране.

Это золото, которое в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны Адам Коц и Игнатий Матушевский вывезли через Румынию, Турцию, Сирию в Англию, где оно до сих пор хранилось.

Глава Центробанка Адам Глапинский признал, что Центральный банк Англии оставил часть золота для текущих расчетов.

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Теги: #Англия#Польша#золото