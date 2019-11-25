Доллар может упасть до 24 гривень, но потом подскочит - эксперты

В декабре ожидается некоторая девальвация до уровня около 25,5 грн/долл.

При отсутствии ситуативных потрясений и умеренной активности Национального банка Украины по сдерживанию ревальвации в ноябре возможно укрепление гривни до уровня 24 грн/долл., считают аналитики «Райффайзен Банка Аваль».

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Как говорится в аналитическом отчете банка, переданном УНИАН, в целом баланс фундаментальных и технических факторов играет в пользу дальнейшего укрепления гривни в ноябре.

«Поэтому в отсутствие ситуативных потрясений и при умеренной активности НБУ по сдерживанию ревальвации вероятно укрепление гривни к доллару вплоть до 24,00-24,10 грн/долл.», - отмечается в отчете.

В то же время, в декабре аналитики банка ожидают некоторой девальвации - до уровня около 25,5 грн/долл. к концу года, - вследствие высвобождения средств с Единого казначейского счета.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,05 грн/долл., что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 30 сентября, когда официальный курс гривни к доллару составлял 24,08 грн/долл.