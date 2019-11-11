Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Уникомбанка"

Оставшиеся требования кредиторов к банку считаются погашенными.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Уникомбанка", которая продолжалась с 2015 года.

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Как сообщила пресс-служба фонда, государственный регистратор внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций о госрегистрации ликвидации банка как юридического лица.

Также в фонде сообщили, что в связи с этим оставшиеся требования кредиторов к банку считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора прекращаются.

Справка УНИАН. "Уникомбанк" (банк "Перспектива") работал на рынке Украины с 2002 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка являлся Андрей Радкевич (41,75% акций).

С 16 октября 2015 года в банке работала временная администрация. 3 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного "Уникомбанка".