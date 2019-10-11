Депутат предлагает освободить от налогов людей младше 27 лет

По его мнению, это может остановить отток украинских специалистов за границу.

Народный депутат предлагает отменить налогообложение зарплат работников, не достигших 27-летнего возраста.

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Об этом говорится в законопроекте, который подал в Верховную Раду депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины для содействия трудоустройству студентов и молодых специалистов, детенизации рынка занятости и доходов населения, а также для остановки оттока украинских специалистов за границу.

Согласно законопроекту, работодателям не нужно будет уплачивать единый социальный взнос в размере 918,06 гривен, а также удерживать с работника подоходный налог в размере 751,14 гривен и военный сбор в размере 62,60 гривен.

"Этот акт создаст максимально благоприятные условия для студентов, молодых специалистов и работодателей в налаживании сотрудничества; уменьшит отток украинских специалистов за границу повысит уровень практических навыков студентов; уменьшит уровень «неофициального» трудоустройства и минимизирует финансовую зависимость студентов", – говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что похожий опыт уже применялся в Польше, где отменили налог на зарплату сотрудников младше 26 лет, и был положительно оценен международными экспертами.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4 173 грн с 3 723 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.