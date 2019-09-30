Нацбанк продолжает активно покупать валюту: на сколько выросли запасы

На прошлой неделе регулятор, как и предыдущие семь недель, не продавал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 23 по 27 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 348,2 млн долл., что на 29,2% больше показателя неделей ранее.

Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие семь недель.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,908 млрд долл., или почти в 17 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.