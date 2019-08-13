ТОП-10 сетей продуктовых магазинов увеличили уплату налогов на треть

В целом Офис крупнейших налогоплательщиков обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год нарастили налоговые поступления более чем на 20%.

Десять крупнейших сетей продовольственных магазинов в январе-июне текущего года увеличили уплату налогов на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,4 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Офис крупнейших налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, в целом Офис крупнейших налогоплательщиков обслуживает 23 продовольственные сети, которые за год нарастили налоговые поступления более чем на 20%.

"Если за полгода 2018 года ритейлеры Офиса направили в Госбюджет 8,5 миллиарда гривень, то за аналогичный период этого года 10,3 миллиарда гривень", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным Офиса, половина из представленных компаний показали прирост, увеличив суммы уплаченных налогов, при этом негативные темпы прироста показали трое участников.

Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики Украины по результатам декларирования налога на прибыль за 2018 год задекларировали 77,4 миллиарда гривень, что на 9,5% больше, чем за 2017 год.