Украинцы стали чаще рассчитываться электронными деньгами

При этом объем выпущенных электронных денег за этот период вырос более чем вдвое.

Объем операций с электронными деньгами в Украине в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60% - до 4,9 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, объем выпущенных электронных денег за этот период вырос более чем вдвое - до 85,4 миллиона гривень, а количество электронных кошельков – более чем на 20%, до 67,9 миллиона штук.

В НБУ напомнили, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве, которое не пополняется, составляет 4 тысячи гривень.

На пополняемом устройстве можно хранить до 14 тысяч гривень, а сумма расчетов по такому устройству не может превышать 62 тысячи гривень в год.

Справка УНИАН. Электронные деньги представляют собой единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство платежа и являются денежным обязательством эмитента, выполняемым в наличной или безналичной форме.

По информации НБУ, в Украине право осуществлять выпуск электронных денег согласно законодательству имеют 23 банка из 76 работающих на рынке финучреждений.