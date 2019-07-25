Украина опустилась в рейтинге инновационных стран

В то же время Украина занимает второе место среди европейских стран с доходом ниже среднего уровня.

Украина заняла 47 место в рейтинге самых инновационных стран мира Global Innovation Index 2019 и опустилась на четыре позиции в рейтинге.

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Об этом сообщается на сайте Global Innovation Index, передает liga.net.

В то же время Украина занимает второе место среди европейских стран с доходом ниже среднего уровня.

Первое место в рейтинге занимает Швейцария, как и в прошлом году. В первой десятке также Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур, Германия и Израиль.

Напомним, что рейтинг Global Innovation Index публикуется ежегодно с 2007 года. Его составляют Корнельский университет совместно со школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности - спецагентства ООН.

Исследование оценивает институты, человеческий капитал, исследовательскую деятельность, инфраструктуру, уровень развития рынка и бизнеса.