Иностранцы купили украинских гособлигаций на 73 миллиарда

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 9,2% от их общего объема в обороте.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,9 миллиарда гривень, или на 8,8%, - до 73 миллиардов гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 67 миллиардов гривень, или в 11,5 раза.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 9,2% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.