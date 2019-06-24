Сколько субсидий получают украинцы: новые данные Госстата

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривни.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-мае 2019 года были назначены на сумму 842 миллиона гривень, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 570,3 миллиона гривень, в сельской – 271,7 миллиона гривень.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-мае обратились 2171,2 тысячи домохозяйств, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за пять месяцев 2019 года субсидии назначены 1413,8 тысячи семей, в сельской – 745,8 тысячи семей. По сравнению с январем-маем 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось в 2,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% - до 91,8 гривни.

В мае 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1511,7 тысячи домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 миллиарда гривень, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.