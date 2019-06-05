Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом до 2022 года

Стратегия предусматривает снижение предельного объема госдолга к ВВП до 43% с 52%.

Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы, которая предусматривает снижение предельного объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) до 43% с 52%.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, стратегия включает в себя четкий план работы, который поможет достичь поставленной цели.

По ее словам, правительство планирует увеличить часть долга в национальной валюте, сделать выплаты по его обслуживанию более равномерными, привлекать льготное финансирование.

Маркарова подчеркнула, что при реализации стратегии Украина не только снизит в абсолютных цифрах свои долги, но значительно улучшит свой кредитный рейтинг, потому сможет привлекать кредиты на более льготных условиях и на больший срок.