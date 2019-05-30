Украине в этом году предстоит выплатить $6,3 миллиарда долгов

В том числе $3,5 миллиарда по внешнему госдолгу и $2,8 миллиарда по валютным ОВГЗ.

Украине в мае-декабре предстоит погашение долговых платежей в валюте на 6,3 миллиарда долларов, включая 3,5 миллиарда долларов по внешнему госдолгу и 2,8 миллиарда долларов по валютным облигациям внутреннего госзайма.

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Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

"Одним из самых сильных вызовов будет погашение госдолгов в инвалюте. В мае-декабре нужно выплатить 3,5 миллиарда долларов по внешнему госдолгу и 2,8 миллиарда долларов по валютным ОВГЗ. Суммарно - 6,3 миллиарда долларов", - написал Данилишин.

По его словам, пиковыми периодами являются май и сентябрь. В частности, в мае понадобится 1,4 миллиарда долларов на погашение внешнего госдолга и 0,3 миллиарда долларов - валютных ОВГЗ, в сентябре – 1,6 миллиарда долларов внешнего госдолга и 0,1 миллиарда долларов валютных ОВГЗ.

Кроме того, как отметил Данилишин, также "давить" на валютный рынок будет погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле. По его оценкам, в июле-сентябре значительная часть средств от погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в валюту и выводиться из Украины.

"Национальному банку, пользуясь нынешним благоприятным курсом, следует продолжать выкупать валюту на межбанковском рынке для пополнения международных резервов и, возможно, наращивать темпы такого выкупа", - считает глава Совета НБУ.

Данилишин подчеркнул, что в аспекте госдолга и курсовой стабильности одной из важнейших задач украинской власти будут отношения с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-апрель 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,9% - до 79,82 миллиарда долларов, но при этом сократился в гривневом эквиваленте на 2% - до 2,125 триллиона гривень.