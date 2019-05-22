Сколько субсидий получают украинцы: свежая статистика Госстата

Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ за январь-апрель выросла на 38% - до 731 млн грн.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-апреле 2019 года были назначены на сумму 730,7 млн грн, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 467,4 млн грн, в сельской – 263,3 млн грн.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-апреле обратились 755,1 тыс. домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за четыре месяца 2019 года субсидии назначены 536,2 тыс. семей, в сельской – 410,7 тыс семей. По сравнению с январем-апрелем 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 23,8%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле 2019 года по сравнению с апрелем прошлого года увеличился на 32,3% – до 409,8 грн.

В апреле 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 4033,8 тыс домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.