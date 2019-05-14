В украинских банках стало больше гривневых и валютных депозитов

Объем депозитов в украинских банках за апрель вырос на 1% в гривне и в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за апрель 2019 года вырос на 0,8% – до 544,3 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,9%, до 13,5 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос также на 0,8%, валютных – на 1,4%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,6% за апрель и на 0,01% с начала года - до 611,2 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам сократились на 0,7% за апрель и на 2,4% с начала года - до 16,2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривень, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда долларов.