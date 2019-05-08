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Почем валюта: гривня укрепилась к доллару на 8 копеек

19:55, 08 мая 2019
Финансы
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Котировки гривни к евро выросли на 6 копеек / фото УНИАН

В среду, 8 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,24 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,34/29,38 грн/евро, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2624.9550 (8 мая – 2634.0020)

100 EUR – 2940.4746 (8 мая – 2946.1312) 

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