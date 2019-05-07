В среду в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 8 мая: 100 USD – 2634,0020 гривни; 100 EUR – 2946,1312 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2634,0020 (7 мая – 2649,5920)

100 EUR – 2946,1312 (7 мая – 2967,2781)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 7 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,28/26,32 гривни/доллар, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,39/29,44 гривни/евро, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 8 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,46 гривни/евро.