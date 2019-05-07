"ОТП Банк" не будет выплачивать дивиденды за прошлый год

2 миллиарда гривень прибыли будет направлено в резервный фонд и на покрытие убытков прошлых лет.

Один из крупнейших в Украине банков с иностранным капиталом "OTП Банк" не будет выплачивать дивиденды акционерам из прибыли за 2018 год.

Читайте такжеБольшинство работающих в Украине банков получили прибыль

Как сообщается на сайте банка, 5% из 2 миллиардов гривень прибыли за прошлый год по решению акционеров будет направлено в резервный фонд, 95% - на покрытие убытков прошлых лет.

Справка УНИАН. "OTП Банк" работает на рынке Украины с 1998 года и входит в двадцатку крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат OTP Bank Plc (Венгрия).