«ОТП Банк» оштрафовали на 7 миллионов гривень

Также банк получил письменное предупреждение.

Национальный банк Украины по результатам проверок в марте оштрафовал «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

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Как сообщается на сайте НБУ, банк в период с марта 2017 по июнь 2018 года проводил перечисление средств клиентов на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства посредством инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.

Также банк получил письменное предупреждение НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга и идентификации клиентов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с начала 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к пяти банкам.