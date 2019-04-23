Спрос ПриватБанка на наличку ощутимо ударил по курсу доллара

Аналитики зафиксировали аномальный спрос на бумажную гривну.

После новостей об отмене национализации ПриватБанка финучреждение конвертировало гривны на сумму 3,1 миллиарда гривень чтобы под завязку забить наличкой свои кассы и банкоматы.

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Об этом сообщает UBR.ua.

"С начала 2017 года (когда и начали отслеживать такие цифры) это один из самых высоких показателей. Обычно банки так затариваются наличкой перед длинными выходными (новогодними праздниками или выходными на майские 2019), чтобы максимально заполнить банкоматы", - говорится в сообщении.

В этот же раз резко возросшие "наличные аппетиты" финансистов эксперты связывают исключительно с ситуацией вокруг ПриватБанка.

Напомним, СНБО четко рекомендовало руководству банковской системы и непосредственно менеджменту государственного ПриватБанка пополнить наличными отделения и банкоматы, чтобы ни в коем случае не вводились никакие ограничения. И не существовало проблем со снятием денег.

Стоит отметить, что валютный рынок отреагировал на вливание средств весьма позитивно: практически за сутки наличный курс доллара в обменниках Киева просел почти на 20 копеек – с 27,25 гривни/доллар до 27,05 гривни/доллар (на утро вторника).