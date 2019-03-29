Нацбанк ввел новые послабления на валютном рынке

С 30 марта финансовые компании смогут устанавливать собственный курс для пересчета переводов в гривню, а юрлица-нерезиденты - конвертировать гривневые средства в валюту в течение дня.

Национальный банк Украины ослабил валютное регулирование для небанковских финансовых учреждений и юридических лиц-нерезидентов, мотивируя это улучшением инвестиционной привлекательности нашей страны и усилением конкуренции на финансовом рынке.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №52, вступающее в силу завтра, 30 марта.

Согласно документу, теперь финансовые компании смогут устанавливать собственный курс для пересчета валютных переводов физических лиц в гривневый эквивалент вместо использования курса обслуживающего банка.

Кроме того, Нацбанк разрешил компаниям-нерезидентам конвертировать гривневые средства в валюту в течение дня наравне с резидентами, получившими такое право с 7 февраля.

Помимо этого, регулятор уточнил нормы по накоплению юрлицами-резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый Закон «О валюте и валютных операциях», который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке.

В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышен в 10 раз.

Также с 7 февраля бизнес может репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снижена до 30%.