Нацбанк выпустил памятные монеты по случаю Томоса (видео)

В обращение памятные монеты будут введены в понедельник, 25 марта.

Национальный банк выпустил памятные монеты по случаю присвоения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает на сайте НБУ.

Отмечается, что монеты, которые продолжают серию "Духовные сокровища Украины", отчеканил украинский Монетный двор.

В обращение памятные монеты будут введены в понедельник, 25 марта.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.