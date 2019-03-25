Нацбанк выпустил памятные монеты по случаю Томоса (видео)

00:27, 25 марта 2019
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Отчеканил монеты украинский Монетный двор / фото: pravda.com.ua

Об этом сообщает на сайте НБУ.

Отмечается, что монеты, которые продолжают серию "Духовные сокровища Украины", отчеканил украинский Монетный двор.

В обращение памятные монеты будут введены в понедельник, 25 марта.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

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Теги: #Нацбанк#памятные монеты#ПЦУ