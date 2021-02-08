По состоянию на 6 февраля запасы газа в ПХГ сократились до 20,6 миллиарда кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 30 января по 6 февраля сократились на 3% - до 20,55 миллиарда кубометров.

Читайте такжеПосле аварийных остановок ТЭС цена электроэнергии взлетела на 18%Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС".

По состоянию на 6 февраля запасы газа в ПХГ были на 23% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (16,7 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 66%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта 2020 года начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

28 октября пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.

По состоянию на 28 октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 миллиардов кубометров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел