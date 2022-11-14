За прошедшую неделю с 7 по 13 ноября энергетики компании ДТЭК вернули свет 41 тысячи семей, что остались без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях

Об этом говорится в сообщении компании.

Энергетики возобновили работу электросетей, которые были повреждены в результате боевых действий в 107 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

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"Большинство этих населенных пунктов регулярно страдает из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет", - подчеркивают в компании.

В частности, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивные, свет вернули для 39 тысяч семей. На Днепропетровщине - 2,1 тысячам семей.

Без света пока остается 100 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты энергокомпании возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетикам поблагодарил президент Владимир Зеленский.