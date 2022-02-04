По сравнению с декабрем 2021 года, цена января изменилась на 2%.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в январе 2022 года, по сравнению с декабрем, уменьшилась на 2% и составила 1 161,52 долл. или 32,8 тыс. грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

При этом за год голубое топливо подорожало в 4,7 раза. В январе 2021 года его цена была на уровне 250 долл. за тыс. куб. об.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 января 2022 года, которая составляет 32 808,28 грн, или 1 161,52 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Цены на газ:

21 декабря 2021 года цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем достигла отметки 2 тыс. 035 долл. за тысячу кубометров, а затем опустилась до отметки 1 100 долларов.

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В феврале средняя рыночная стоимость газа составляет 900-1000 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Украине коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Для бытовых потребителей в Украине с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.