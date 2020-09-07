Переговоры об углублении сотрудничества между Энергоатомом и Westinghouse состоялись в течение 3-4 сентября в Киеве при участии главы Энергоатома Петра Котина.

Американская компания Westinghouse изучает возможности расширения сотрудничества с украинским «Атомэнергомаш» в производстве отдельных элементов топливных сборок, для потребностей заказчиков за пределами Украины.

Как сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом», об этом сообщил управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг. Переговоры об углублении сотрудничества между Энергоатомом и Westinghouse состоялись в течение 3-4 сентября в Киеве при участии главы Энергоатома Петра Котина.

Азиз Даг уточнил, что Westinghouse сотрудничает с украинскими атомщиками в производстве ими отдельных элементов (хвостовиков и головок) для тепловыделяющих сборок Westinghouse, которые будут поставляться на АЭС Украины.

«У нас уже сложились устойчивые партнерские отношения с этим подразделением Энергоатома. Мы видим перспективу не только в изготовлении Атомэнергомаш отдельных компонентов топливных сборок Westinghouse для украинских атомных электростанций, но и в расширенные такого сотрудничества для обеспечения потребностей заказчиков за пределами Украины. Также обсуждается возможность расширения номенклатуры элементов топливных сборок, которые может производить Атомэнергомаш для компании Westinghouse», - уточнил представитель Westinghouse.

На сегодня ядерное топливо производства Westinghouse эксплуатируется на 6 из 15 энергоблоков Украины. НАЭК «Энергоатом» - единственная в мире энергогенерирующая компания, которой удалось реализовать проект по диверсификации ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

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Автор: УНИАН