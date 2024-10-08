Все энергетики выложились на максимум, чтобы подготовиться к зиме, - гендиректор ДТЭК

Он отметил сложную работу министра энергетики Германа Галущенко, который возглавляет ведомство более трех лет, в том числе во время полномасштабной войны.

Основные игроки рынка в тесной координации с Минэнерго приложили максимум усилий, чтобы в чрезвычайно сложных условиях подготовить энергосистему к зиме. Об этом в интервью BBC заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он отметил сложную работу министра энергетики Германа Галущенко, который возглавляет ведомство более трех лет, в том числе во время полномасштабной войны.

"У нас есть план и мы последовательно его придерживаемся. Министр демонстрирует настоящее лидерство и оказывает свою поддержку всем игрокам рынка: атомной, тепловой и гидрогенерации, чтобы у нас было достаточно собственных мощностей", - заявил Тимченко.

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Тимченко также призвал к конструктивному подходу и сотрудничеству вместо критики. По его словам, это крайне важно для успешного преодоления будущих вызовов.

"Сейчас не время критиковать. Всех нас можно покритиковать. Всех, кто что-то делает. Но сейчас нам нужно лидерство. Мы прошли уже две зимы и дальше надо работать над долгосрочными решениями. Давайте продолжим работать над реформами и дальнейшей интеграцией энергосистемы Украины в европейскую", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, с начала полномасштабной войны ТЭС ДТЭК были обстреляны врагом почти 190 раз. За девять месяцев 2024 года компания вложила в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,3 млрд грн собственных средств.