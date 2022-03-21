По состоянию на 09:00 21 марта все четыре действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию.
Об этом пресс-служба НАЭК "Энегоатом" сообщила в своем Telegram.
"По состоянию на 09:00 21 марта 2022 года все четыре действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны", - рассказали в компании, добавив, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Кроме того, основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.
"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 17-е сутки находятся под контролем вражеских военных формирований. Поврежденную в результате вражеских обстрелов высоковольтную линию электропередач ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции, восстановили, и она обеспечивает стабильное функционирование ЗАЭС", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщается, все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Вследствие этого ядерная и радиационная безопасность - под угрозой.
Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости. Позавчера вечером, 19 марта, оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка, который координировал все гуманитарные грузы в город и не согласился на сотрудничество с врагом, добавили в "Энергоатоме".
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.