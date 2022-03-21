Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах нормы.

По состоянию на 09:00 21 марта все четыре действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию.

Об этом пресс-служба НАЭК "Энегоатом" сообщила в своем Telegram.

"По состоянию на 09:00 21 марта 2022 года все четыре действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны", - рассказали в компании, добавив, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Кроме того, основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 17-е сутки находятся под контролем вражеских военных формирований. Поврежденную в результате вражеских обстрелов высоковольтную линию электропередач ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции, восстановили, и она обеспечивает стабильное функционирование ЗАЭС", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Вследствие этого ядерная и радиационная безопасность - под угрозой.

Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости. Позавчера вечером, 19 марта, оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка, который координировал все гуманитарные грузы в город и не согласился на сотрудничество с врагом, добавили в "Энергоатоме".

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