В пятницу народные депутаты зарегистрировали постановление об увольнении министра Галущенко.

В случае увольнения министра энергетики Германа Галущенко энергетическая отрасль окажется в управленческом ступоре. Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

Он рассказал, что в пятницу народные депутаты зарегистрировали постановление об увольнении министра Галущенко. Министра обвиняют в коррупции.

"Меня трудно отнести к адвокатам или, тем более, сторонникам Министра энергетики. Но инициативу его увольнения в период прохождения отопительного зимнего периода считаю авантюрой чистой воды", - подчеркнул Трохимец.

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Он подчеркнул, что для начала коррупция должна быть доказана судом, или хотя бы расследоваться правоохранительными органами.

"Увольнение Министра повлечет управленческий ступор в отрасли в тот период, когда те или иные решения должны приниматься. Я сам работал в крупных структурах, в том числе и государственных, и могу ответственно заявить - если там не будет начальника, все просто станет. Таковы реалии украинского государственного управления", - пояснил Трохимец.

В итоге эксперт сказал, что прежде всего нужно подумать о последствиях увольнения министра в разгар отопительного сезона.

"Чтобы не оказаться в руинах и в холодных домах, прежде чем личные обиды реализовывать в проектах постановлений Верховной Рады об увольнении Министра энергетики во время зимы, следует подумать о последствиях, которые могут наступить", - подытожил Трохимец.