В декабре граждане будут покупать газ по цене от 6,3 до 8,9 грн за куб. м.

Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предлагают населению в декабре покупать газ по цене от 6,33 до 8,96 грн за куб. м, при этом минимальная и максимальные цены на газ не выросли по сравнению с ноябрем.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения «ГазПравда», созданного НАК «Нафтогаз Украины» совместно с активистами.

Читайте также"Нафтогаз" назвал декабрьскую цену на газ для населения

При этом средняя стоимость газа в Украине для населения в декабре осталась на уровне ноября - 7,16 грн за куб. м.

Отмечается, что в ноябре наименьшую цену своим потребителям предложила энергетическая компания MEGAWATT – 6,22 грн за куб. м. Далее с похожим ценовым предложением идут компания ВКФ «Теплобуд» - 6,25 грн за куб. м, а также «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая обеспечивает газом около 2,5% потребителей - 6,33 грн за куб. м, оставив цену на уровне ноябрьской. Компания «Газ АП» снизила цену до уровня 6,33 грн за куб. м.

Региональные газопоставляющие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей, в декабре предлагают гражданам купить газ по цене от 6,9 грн за куб. м до 8,96 грн за куб. м в зависимости от региона. Таким образом, стоимость голубого топлива у газсбытов также не изменилась по сравнению с ноябрем.

Самую высокую цену за газ получат потребители «Запорожгаз Сбыт», которые купят в декабре газ по 8,96 грн за куб. м.

Всего по состоянию на утро 26 ноября свои декабрьские предложения для потребителей в сторону снижения предоставили 11 компаний, 29 компаний оставили их на прежнем уровне и лишь 3 поставщика повысили цены.

Хронология событий

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене.

В октябре для бытовых потребителей цены на голубое топливо колебались от 4,7 до 6,8 грн за куб. м.

Средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 24% до 7,16 грн за куб. м. Потребители покупали газ по цене от 6,33 до 8,96 грн за куб. м.

25 ноября 2020 года "Нафтогаз" назвал декабрьскую цену на газ для населения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина