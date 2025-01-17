Ранее потребителям с электроотопительными установками надо было уложиться в лимит в 2 тысячи кВт/ч.

Потребители, которые пользуются электроотопительными установками, теперь будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. За остальную потребленную электроэнергию они будут платить по тарифу 2,64 грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, на время отопительного сезона государство обеспечило неизменность тарифа на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт/ч.

"Также предусмотрен льготный тариф - 2,64 грн - людям, которые используют электроотопительные установки. До сегодняшнего дня он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц", - отметил глава правительства.

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Однако, по его словам, есть много людей, которые потребляют больше этого лимита и были вынуждены платить по полному тарифу.

"Чтобы это исправить, приняли постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО. Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения", - отметил Шмыгаль.

Повышение тарифа на электроэнергию

31 мая 2024 года правительство подняло тариф на электричество для населения на 60%, до 4,32 грн/кВт-ч. При этом сниженную цену для тех потребителей, кто использует не более 100 кВт в час, не поддержали.

Сообщалось, что в течение отопительного периода, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года, был предусмотрен льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц.

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