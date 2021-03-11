В Соединенных Штатах продолжат выступать против "Северного потока-2".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в США изучают возможность введения дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Блинкен сказал на слушаниях комитета Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса) по вопросам иностранных дел.

Госсекретарь отметил, что президент США Джо Байден четко заявил, что выступает против "Северного потока-2".

"Президент Байден считает, что это плохая идея. Он говорил это неоднократно. Я разделяю его мнение. Это нарушает собственные энергетические принципы безопасности Европейского Союза. Это создает опасность для экономической и стратегической ситуации в Украине и также Польше", - заявил Блинкен.

Как сказал госсекретарь, США продолжат выступать против этого газопровода.

"К сожалению, как вы знаете, трубопровод завершен на 95%, но мы четко заявляем, что мы выступаем против его завершения", - заявил Блинкен.

Он напомнил, что были введены санкции против головного корабля "Фортуна", который прокладывает газопровод.

"И мы продолжаем рассматривать другие возможности для дальнейших санкций", - подчеркнул Блинкен.

Он уточнил, что сейчас активно изучается возможность введения дополнительных санкций против тех, кто может поддерживать дальнейшее сооружение газопровода.

История "Северного потока-2"

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Автор: Виталий Саенко