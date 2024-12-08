Сегодня в основном действуют графики ограничения мощности для промышленности.

Благодаря слаженным действиям энергетиков и непрерывным восстановительным работам в воскресенье 8 декабря, Украина впервые с момента последней массированной атаки проходит день практически без графиков отключений света.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

"Сегодня в основном действуют графики ограничения мощности для промышленности. Скорее всего, нам удастся пройти сутки без графиков отключений для населения. Возможны какие-то исключения, но в целом ситуация ощутимо улучшилась. Спасибо энергетикам за проделанную работу", - отметил нардеп.

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По его словам, свести к минимуму отключения удалось за счет восстановительных работ, увеличения импорта и уменьшения потребления.

"Восстановительные работы продолжаются по всей стране. Говорить, что мы полностью восстановились, еще преждевременно. Впереди много работы. Однако прогресс есть, и его чувствуют все наши граждане", - добавил Нагорняк.

По мере увеличения потребления в рабочие дни возможны применения графиков отключений, однако их объем, вероятно, будет значительно меньше, чем в предыдущую неделю, добавил нардеп.

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