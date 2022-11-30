Это сознательная дезинформация, которая противоречит официальным заявлениям.

Россия распространяет дезинформацию о нехватке угля и газа в Украине, чтобы пережить ближайшую зиму. Это фейки, которые противоречат официальной информации от представителей власти нашего государства.

О распространении ложных сведений сообщили в Центре противодействия дезинформации на официальной странице в Facebook. По данным ЦПД, во вражеских Telegram-каналах сейчас гуляет информация о будущих массовых отключениях украинских потребителей от тепло- и электроснабжения. А причина якобы кроется в нехватке запасов газа и угля на зиму.

"Это сознательная дезинформация Кремля, который использует эту тему как средство политического давления и пытается путем провоцирования паники посеять неверие в способность власти обеспечить наличие тепла и электроэнергии в домах украинцев, умалчивая об обстрелах, которые и провоцируют исчезновение тепла и света", — сообщили в ЦПД.

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В Центре противодействия дезинформации также послались на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о достаточном количестве топлива в Украине, чтобы стабильно пройти зиму. По его словам, наша страна подготовила 14 миллиардов кубометров газа в хранилищах и 1,3 миллиона тонн угля на складах.

Отдельно стоит отметить изменения в бюджете, которые внесла Верховная Рада. В них предусмотрены дополнительные 12,7 миллиардов гривен на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона. Средства выделены за счет кредита от Канады.

Отключения света в Украине: последняя информация

Сегодня утром, 30 ноября, дефицит электроэнергии составил 27%. Это на 3% меньше, чем вчера. У каждой области по-прежнему есть лимиты потребления. Если они превышаются, задействуются аварийные отключения.

В Киеве за прошедшие сутки дефицит электричества значительно снизился — с 50% до 30-35%. Но этого все равно недостаточно, чтобы перейти на плановые отключения энергии.

Все облэнерго будут проверяться на предмет выполнения графиков по стабилизации энергосети. Такое распоряжение Министерство энергетики дало Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

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