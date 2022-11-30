Россия распространяет дезинформацию о нехватке угля и газа в Украине, чтобы пережить ближайшую зиму. Это фейки, которые противоречат официальной информации от представителей власти нашего государства.
О распространении ложных сведений сообщили в Центре противодействия дезинформации на официальной странице в Facebook. По данным ЦПД, во вражеских Telegram-каналах сейчас гуляет информация о будущих массовых отключениях украинских потребителей от тепло- и электроснабжения. А причина якобы кроется в нехватке запасов газа и угля на зиму.
"Это сознательная дезинформация Кремля, который использует эту тему как средство политического давления и пытается путем провоцирования паники посеять неверие в способность власти обеспечить наличие тепла и электроэнергии в домах украинцев, умалчивая об обстрелах, которые и провоцируют исчезновение тепла и света", — сообщили в ЦПД.
В Центре противодействия дезинформации также послались на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о достаточном количестве топлива в Украине, чтобы стабильно пройти зиму. По его словам, наша страна подготовила 14 миллиардов кубометров газа в хранилищах и 1,3 миллиона тонн угля на складах.
Отдельно стоит отметить изменения в бюджете, которые внесла Верховная Рада. В них предусмотрены дополнительные 12,7 миллиардов гривен на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона. Средства выделены за счет кредита от Канады.
Отключения света в Украине: последняя информация
- Сегодня утром, 30 ноября, дефицит электроэнергии составил 27%. Это на 3% меньше, чем вчера. У каждой области по-прежнему есть лимиты потребления. Если они превышаются, задействуются аварийные отключения.
- В Киеве за прошедшие сутки дефицит электричества значительно снизился — с 50% до 30-35%. Но этого все равно недостаточно, чтобы перейти на плановые отключения энергии.
- Все облэнерго будут проверяться на предмет выполнения графиков по стабилизации энергосети. Такое распоряжение Министерство энергетики дало Государственной инспекции энергетического надзора Украины.