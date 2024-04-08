Последствия последних атак были хуже, чем зимой 2022-2023 годов.

Россия изменила тактику нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных регионах страны. ТЭС не смогут быть полностью восстановлены до следующей зимы, пишет Financial Times.

22 и 29 марта Россия атаковала семь тепловых электростанций и две гидроэлектростанции. Последствия последних атак были хуже, чем зимой 2022-2023 годов, говорится в статье.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил журналистам Financial Times, что если бы не теплая погода, импорт энергоносителей из ЕС и увеличение производства возобновляемой энергии, то после последних атак Украина столкнулась бы с массовыми отключениями электроэнергии, как это произошло в 2022-2023 годах.

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По словам Тимченко, во время предыдущей зимы россия атаковала в основном распределительные станции и трансформаторы по всей стране. Но теперь российские ракеты нацелены на теплоэлектростанции в разных регионах, чтобы "уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции за короткий срок невозможно".

Напомним, в конце марта была осуществлена самая масштабная за последнее время атака на энергетические объекты. Больше всего пострадали Харьков, Одесса, Днепропетровская область. Под удар попала Днепровская ГЭС и ТЭС ДТЭК. Компания сообщила о потере 80% генерирующих мощностей.