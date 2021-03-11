Данное приобретение является позитивным сигналом для иностранных инверторов также рассматривать этот регион для инвестиций.

Приобретение международным горно-металлургическим холдингом «Метинвест» «Покровской угольной группы» (Донецкая область) является позитивным шагом для региона присутствия предприятия и Украины в целом, так как это создаст дополнительные рабочие места и снизит зависимость страны от импорта коксующегося угля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Это очень позитивный шаг. Он принесет пользу и «Метинвесту», и региону присутствия этого предприятия, и Украине в целом. Начиная с 2014 года, после того, как Украина временно потеряла доступ к шахтам, добывающим коксующийся уголь, в Украине постоянно ощущается дефицит этого товара. Очень важно, чтобы предприятие работало по максимуму, загружало свои мощности и обогатительные фабрики. Это даст работу людям в регионе, а также загрузит смежные отрасли и обеспечит Украину дефицитным на сегодня сырьем», - сказал Каленков.

Он также отметил, что данное приобретение является позитивным сигналом для иностранных инверторов также рассматривать этот регион для инвестиций.

«Кроме позитивного эффекта для людей, проживающих в этом регионе, это также очень хороший сигнал для иностранных инвесторов. Дело в том, что «Метинвест» уже давно глобальная компания, за которой следят иностранные инвесторы, и для них будет очень хорошим сигналом приобретение этой компанией предприятия на территории, непосредственно прилегающей к линии размежевания. Это говорит об уверенности и Украины, и украинских крупных компаний в том, что эти регионы будут развиваться и у нас будет мир и спокойная обстановка. Это хороший сигнал для других инвесторов также рассматривать этот регион для инвестиций», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее «Метинвест» приобрел дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - компании «Покровская угольная группа», тем самым увеличив эффективную долю владения группы до уровня контрольной.

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление «Покровское» и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление «Покровское» производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления «Покровское» по методике JORC составляли 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год

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Автор: УНИАН