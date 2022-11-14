По словам Юрия Подзолкова, уровень расходов, запланированный компанией Укрэнерго, требует немедленного просмотра и вмешательства профильных государственных учреждений, ведь ряд позиций, представленных в обосновании, завышены.

Если тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии будут очень сильно повышены, себестоимость украинской продукции вырастет еще больше, и эта продукция окончательно потеряет конкурентоспособность на мировом рынке. Об этом заявил руководитель "Днепроспецсталь" Юрий Подзолков.

"Металлургическая отрасль Украины нуждается в электроэнергии для производства продукции, а не для перепродажи и спекуляций. Мы являемся одним из крупнейших потребителей электроэнергии в стране, и нас очень смущает инициатива по повышению тарифов – потому что стоимость электроэнергии в себестоимости нашей продукции уже составляет более 30%", - подчеркнул он.

По его словам, уровень расходов, запланированный компанией Укрэнерго, требует немедленного пересмотра и вмешательства профильных государственных институтов, ведь ряд позиций, представленных в обосновании, завышены.

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"Мы боремся за каждую гривню, чтобы снизить себестоимость продукции, чтобы завод работал, а люди имели работу. Из-за усложненной логистики, блокады морских портов и разрушения транспортной и энергетической инфраструктуры, себестоимость нашей продукции уже выросла в 2,5-3 раза! Поэтому дальнейшее повышение тарифов должно быть серьезно обсуждено со всеми участниками рынка", - подчеркнул Подзолкин.

Он заметил: металлурги прекрасно понимают, в каком тяжелом состоянии находится энергетика, и пытаются помочь. Однако нельзя просто перекладывать финансовое бремя с одной отрасли на другую.

"В случае повышения тарифов дополнительные расходы нашего завода вырастут еще на 15%. А это - сотни миллионов гривень. Недопустимо, когда одна отрасль финансируется путем потери конкурентоспособности другой отрасли на мировом рынке", - резюмировал он.

Как известно, "Укрэнерго" инициировала повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273%, с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии с 346 до 398 грн грн/МВт-ч.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты (lCC Ukrаiпе) заявили, что обоснование повышения, которое предоставлено Укрэнерго, содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных расходов, и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%.