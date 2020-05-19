Порошенко хвастался Байдену, что взвинтил тарифы на "коммуналку" для украинцев вдвое (видео)

В МВФ ожидали повышения украинских тарифов лишь на 75%.

В мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко похвастался перед вице-президентом США Джо Байденом тем, что поднял тарифы на коммунальные услуги в стране на 100% - даже выше, чем того требовал МВФ.

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Об этом свидетельствует запись разговора Порошенко и Байдена от 13 мая 2016 года, которую обнародовал сегодня нардеп Андрей Деркач. На них люди с голосами украинского лидера и американского вице-президента обсуждают вопросы выделения Украине помощи в 1 миллиард долларов.

"В последние три недели мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", – заявил Порошенко в диалоге.

Он также упомянул реформу госпредприятий и реформу цен на лекарства, для которой «сняты все препятствия».

"Я согласен", - ответил ему Байден.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам депутата, в ходе этих разговоров от Порошенко требовали обеспечить увольнение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина.