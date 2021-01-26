С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинцы не будут платить штрафы или пеню, если не вовремя рассчитаются за газ и тепло.

Читайте такжеВ Кабмине высчитали размер средней субсидии в декабреОб этом он заявил во время программы «Свобода слова» на ICTV.

«Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это тоже важный месседж для людей, чтобы они не переживали, если будут платежки высоковато начисленные или какие-то авансы будут поставлены в эти платежки», - сказал он.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит тарифов на газ и отопление во всех областях Украины и получить разъяснения на местах относительно их завышения.

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Автор: Дмитрий Шварц